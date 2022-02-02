التعليم تعلن اعتماد التقويم الخاص بالدراسة الأولية للعام الدراسي المقبل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي، اليوم الأربعاء، اعتماد التقويم الجامعي الخاص بالدراسة الأولية للعام الدراسي 2023/2022.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية الخليج 365، إنه "عملا بمنظور رسالتها ورؤيتها وبرامجها الأكاديمية المسؤولة عن تحقيق النتائج المدروسة تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد التقويم الجامعي الخاص بالدراسة الأولية للعام الدراسي المقبل 2023/2022 الذي يبدأ الفصل الدراسي الأول منه في الثاني من تشرين الأول القادم ويستمر لمدة خمسة عشر أسبوعا تنتهي في الثاني عشر من كانون الثاني من العام 2023 لتنطلق بعد ذلك الاختبارات والعطلة الربيعية ثم الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ في 2023/2/19 ويختتم في 2023/6/1 تعقبه الامتحانات الفصلية والنهائية والعطلة الصيفية للهيئات التدريسية التي تستمر شهرين ابتداء من 2023/7/2 ولغاية 2023/8/31".



وأضافت، أنه "التزاما بمسار التحسين ومتطلبات التطوير فإن وزارة التعليم وجامعاتها تعمل بوضوح على توزيع المسؤوليات والصلاحيات وتنفيذ البرامج والتدريب ورسم متابعة الخطة الدراسية ومستلزماتها ومحدداتها الزمنية الحاكمة".

