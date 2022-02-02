شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع وزاري مطلع الشهر المقبل لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في عمان الأربعاء، أن اجتماعا وزاريا عربيا سيعقد مطلع آذار/مارس المقبل لبحث إمكان عودة سوريا إلى الجامعة العربية.



وقال أبو الغيط لقناة ”المملكة“ الرسمية، إن ”اجتماعا وزاريا عربيا سيعقد مطلع الشهر المقبل لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية“.

وقررت الجامعة العربية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بعد نحو ثمانية أشهر من بدء الاضطرابات في سوريا، تعليق عضوية سوريا مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية على دمشق، مطالبة الجيش السوري بـ“عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام“.