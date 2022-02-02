شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السودان.. فض مظاهرات رافضة لزيارة البرهان وحميدتي لدارفور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فضت الأجهزة الأمنية في مدينة الفاشر غرب السودان، يوم الأربعاء، مظاهرة رافضة لزيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان حميدتي، إلى إقليم دارفور، واعتقلت عددا من المحتجين المشاركين في الفعالية.



ووصل عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان حميدتي، وعدد من قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، يوم الأربعاء، إلى مدينة الفاشر شمال دارفور، لمناقشة بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في اتفاقية جوبا.