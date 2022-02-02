توجيهات من السيسي بشأن ضريح سيدنا الحسين والطريق الدولي الساحلي

الشارقة - اميمة ياسر - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح إيهاب عبدالله مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، واللواء أيمن سليمان مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير عام مصنع "إبداع" للرخام، والمهندس أحمد فايز رئيس مجلس إدارة المكتب الهندسي للتخطيط والعمارة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على سير العمل في بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ساحة الشعب، والبرلمان، وساحة المعارض، فضلاً عن التصميمات الهندسية الداخلية والأعمال الفنية المتنوعة لمسجد مصر التابع لمركز مصر الثقافي الإسلامي، وما يضمه من قاعات مناسبات، ودار القرآن الكريم.

كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مشروعات الطرق والمحاور، بما في ذلك تطوير الطريق الدولي الساحلي من مرسى مطروح إلى السلوم، وتطوير طريق الطور سانت كاترين، فضلاً عن تطوير تقاطع طريق السويس مع محور شينزو آبي.

كما تم استعراض عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على تطوير المنطقة بشكل متكامل وشامل لمختلف الخدمات، بما يصب في صالح السكان.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضاً على الموقف التنفيذي الحالي بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً ضريح سيدنا الحسين، حيث أكد الرئيس أن تشمل عملية التطوير الخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.