بالصور.. مصرع شخصين وإصابة آخر فى انقلاب سيارة "مقطورة" على ملاكي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة نقل مقطورة على أخرى ملاكي بطريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي، بالقرب من منطقة العامرية غربي المحافظة، واندلاع النيران في السيارتين.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد وقوع حادث ومصابين بالطريق الصحراوي دائرة القسم، ووجود مصابين.

انتقل عدد من القيادات الأمنية وضباط مباحث القسم وضباط المرور رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بالرمال على سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر، واشتعال النيران في السيارتين، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

جرى نقل المصاب أحمد أشرف أحمد، 30 عامًا، إلى مستشفى العامرية، كما جرى نقل المتوفيين كل من وائل محمد حلمي عثمان، 48 عامًا، والسيد عبدالعزيز بلتاجي، 41 عامًا، إلى مشرحة كوم الدكة.

وأزالت أجهزة أمن الإسكندرية آثار الحادث وجرى تسيير حركة المرور، وحُرر عن ذلك محضر جنح قسم شرطة ثان العامرية، والعرض على النيابة.