تفاصيل لقاء محافظ الأقصر ورئيس الطائفة الإنجيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفد رفيع من قيادات الطائفة، بحضور محمد عبد القادر خيري نائب المحافظ.

ورحب محافظ الأقصر، برئيس الطائفة الإنجيلية، والوفد المرافق له، مؤكدا على مشاعر المحبة الحقيقية التي تجمع أبناء مصر، قائلا:"نسعى دائمًا إلى التأكيد على تلك المشاعر وتأصيلها في أولادنا وأحفادنا لتكون مصر دائما نموذجا للتسامح بين الأديان".

من جانبه أشاد الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بما تشهده مصر ومحافظة الأقصر من تنمية وازدهار، وعلى صعيد كافة المجالات، موجها الشكر لمحافظ الأقصر على التعاون الدائم، والدعم المستمر لأبناء الأقصر من كافة الأطياف.