وفاة المستشار سامح سليمان داود الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

رحل منذ قليل المستشار سامح سليمان داود، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، عضو اليمين بالدائرة الثانية إرهاب.

وتقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة العشاء بمسجد السيدة نفيسة، ويتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العفيفي.

جدير بالذكر أن المستشار سامح سليمان كان رئيس محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها على المتهمين بقضية فض اعتصام النهضة، وعضو اليمن في الدائرة الثانية إرهاب التي نظرت قضايا محاكمة المتهمين بقضية أجناد مصر، ومحاكمة المتهمين بغرفة عمليات رابعة، ومحاكمة المتهمين بأحداث مكتب الإرشاد، وقضية عادل حبارة.