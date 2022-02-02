بدء تشغيل "عين المواطن" لرصد المخالفات والإبلاغ عنها في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المواطن شريك أساسي في تحويل تطبيق عين المواطن، في إطار مشروع التحول الرقمي إلى واقع ملموس، للإسراع من التدخلات المطلوبة لحل المشاكل المتعلقة بالنظافة العامة والإشغالات والتعديات على أراضي الدولة، من خلال التفاعل مع عين المواطن، وإرسال المخالفات مصورة للعمل على رفعها وإزالتها، ثم إبلاغه بانتهاء المشكلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ أسوان مع رئيس مركز ومدينة أسوان المهندس سيد مدني، ونوابه، ورؤساء الأحياء، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ ، والعميد أحمد دنش، مدير عام مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، لعرض آلية عمل هذه المنظومة الجديدة والتي جرى تشغيلها مرحليًا على مستوى المركز والمدينة خلال فبراير الجاري، فيما سيجري تطبيقها وتعميمها على مستوى باقي مراكز ومدن المحافظة في مارس القادم، بعد تدريب باقي العاملين بها.

وشدد اللواء أشرف عطية، على أهمية تحديد المهام والمسؤوليات والوظائف، والمتابعة الدؤوبة من المسئولين في المحافظة حيث سيظهر للمحافظ أي حالات إهمال أو تقصير، لافتًا إلى أهمية تحديد قطاعات المسئولية أيضًا لباقي شركات النظافة التابعة لجهات ومنشآت حكومية أخرى باتخاذ الإجراءات الحازمة معها في حال وقوع أي مخالفات تسئ للشكل الحضاري والجمالي.

وأعطى المحافظ توجيهاته بالتوسع في توعية وتعريف المواطنين بأسلوب تحميل تطبيق عين المواطن على أجهزة التليفون المحمول سواء من خلال نشرها على شاشات الإعلانات المضيئة أو الصفحة الرسمية للمحافظة.

وكلف بقيام غرفة عمليات المحافظة بالربط مع غرف عمليات الوحدات المحلية لتنفيذ إزالة المخالفات بشكل فوري، وهو ما يتواكب مع مشاركة المواطنين في رصد المشاكل والسلبيات من خلال التصوير وتحديد الموقع ورقم المحمول تأكيدًا للشفافية والمصداقية.