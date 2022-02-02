الإعدام لمحام قتل والده والمؤبد للزوجة والمشدد ١٥ سنة لآخر في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية -هبه القصاص:

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بالتصديق على رأي مفتي الجمهورية، بمعاقبة محام بالإعدام شنقًا، ومعاقبة صديقه بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة زوجة والد الأول غيابيًا بالسجن المؤبد، بتهمة قتل والده لسرقته، في العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد مهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية لعام 2018، بتلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى التأمين الصحي في العاشر من رمضان، المجني عليه «محمد أ.»، سائق تاكسي، إثر إصابته بعدة طعنات في أنحاء الجسم، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي شارك فيه ضباط مباحث مديرية أمن الشرقية وضباط فرع الأمن العام، توصلت تحرياته إلى أن «أ. م. م.»، 31 عامًا، محام تحت التدريب، أقدم على قتل والده، بمساعدة صديقه «ع. ذ.»، 39 عامًا، كهربائي، و«ي. أ. ع.»، 34 عامًا، ربة منزل، زوجة المجني عليه، مقيمين بمدينة العاشر من رمضان.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين الثلاثة قرروا التخلص من الجثة ودفنها في منطقة جبلية على طريق «بلبيس- العاشر» وسرقة سيارة سائق التاكسي، وأثناء سيرهم للتخلص من الجثة، شاهدهم اثنان من المواطنين تصادف مرورها، وعلى الفور قاما بإبلاغ الشرطة التي باشرت الواقعة وجرى العثور على جثة المجني عليه مدفونة في الرمال وبجواره أداة حفر وسكين.

تمكنت الشرطة من تحديد الجناة والقبض عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة عند سؤالهم، وأقروا بالقتل والانتقام من المجني عليه بسبب سوء معاملته لهم، وقاموا بسرقة التاكسي الخاص به.

وأوضحت التحريات أن المحامي المتهم بعد أن تأكد من نوم أبيه داخل غرفته، دخل عليه ومعه المتهم الثاني وضربه بغتة على رأسه، وقبل نقل الجثة لدفنها بصحراء بلبيس شعروا بأن المجني عليه مازال حيًا، فأحضر الابن سكينًا من المطبخ وطعن والده في رأسه حتى فارق الحياة، ثم قاموا بمحاولة التخلص من الجثة بالدفن في صحراء بلبيس.