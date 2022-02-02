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ملك الأردن: أمننا وأمن السعودية جزء لا يتجزأ

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التقى ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس مجلس الشورى للأردن.

وجدد الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء إدانته للاعتداءات الحوثية على المملكة، مشددا على أن أمن جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة. كما أكد متانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع المملكة والأردن، وحرص الأردن على تعزيز التعاون مع المملكة في المجالات كافة، مشيدا بمستوى التنسيق القائم بين البلدين الشقيقين، محملًا رئيس مجلس الشورى تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

من جانبه نقل رئيس مجلس الشورى لجلالة الملك عبد الله الثاني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده وتمنياتهما للأردن والشعب الأردني الشقيق دوام التقدم والازدهار. حضر اللقاء دولة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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