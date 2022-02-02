آلاف الجنود الأمريكيين يتجهون إلى أوروبا الشرقية

كشفت وكالة أسوشييتد برس الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء عن مصادر لها أن الرئيس الأمريكي جو بادين أصدر أمرا بشر 3 آلاف جندي لتحصين قوات الناتو في أوروبا الشرقية وسط مخاوف من أن تغزو روسيا أوكرانيا.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام نقلا عن مسؤولين سياسيين ودفاعيين أمريكيين أنه سيتم إرسال حوالي ألفي جندي من فورت براج بولاية كارولينا الشمالية إلى بولندا والمانيا، بينما سيتم نقل ألف جندي آخر موجود بالفعل في ألمانيا إلى رومانيا.