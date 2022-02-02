أسعار النفط تتراجع بعد قرار روسيا زيادة الإنتاج 100 ألف برميل يوميا في مارس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 07:14 مساءً - أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أنّ بلاده ستزيد إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في مارس، ما أدى لتراجع أسعار النفط، قليلا بمعّدل 0.4% مساء اليوم الأربعاء، حسبما نقل موقع “فوربس الشرق الأوسط”.

كلام نوفاك جاء بعد انتهاء اجتماع أوبك + الذي قرّر المحافظة على وتيرة زيادة الانتاج الحاليّة البالغة 400 ألف برميل يوميًا كل شهر، على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.

وتواجه منظمة أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+ وتنتج أكثر من 40% من إمدادات النفط العالمية، دعوات من الولايات المتحدة والهند وغيرهما لضخ المزيد من النفط مع تعافي الاقتصادات العالمية من تبعات الجائحة.

لكن أوبك+ اتفقت على الالتزام بالمعدل المستهدف عبر ضخ زيادات شهرية تبلغ 400 ألف برميل يوميا وألقت باللوم في ارتفاع الأسعار على فشل الدول المستهلكة في تأمين استثمارات كافية في الوقود الأحفوري مع تحولها إلى طاقة أقل تلويثا للبيئة.

وزيادة إنتاج النفط أمر له تعقيداته في ظل مواجهة العديد من أعضاء أوبك مصاعب في الوفاء حتى بمعدلات الإنتاج المستهدفة شهريا وعدم وجود طاقة فائضة لزيادة الإنتاج.

وأبقى تقرير بشأن المعروض أعده خبراء أوبك+ لاجتماع اليوم الشهري، توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2022 دون تغيير عند 4.2 مليون برميل يوميا، وقال إن الطلب سيصل لمستويات ما قبل الجائحة في النصف الثاني من العام.

وكان الطلب على النفط أعلى بقليل من 100 مليون برميل في اليوم في عام 2019، لكنه تضرر بشدة بسبب الجائحة في عام 2020 عندما أجرت أوبك+ خفضا قياسيا في إنتاجها بلغ عشرة ملايين برميل يوميا أو 10 بالمئة من المعروض العالمي.

وتبلغ التخفيضات المتبقية 2.6 مليون برميل يوميا وتأمل أوبك+ بإنهائها قبل نهاية العام.

ويعود نهج المجموعة الحذر إلى ربيع العام 2021 مع تعافي الطلب بعد خفض الإنتاج الكبير في ظل كوفيد.

وإعلان الأربعاء “لم يكن مفاجئا نظرا لأن المجموعة اتبعت هذا النهج بصرامة منذ الاتفاق عليه أساسا، وحتى في كانون الأول/ديسمبر عندما تراجعت أسعار النفط في أعقاب تفشي أوميكرون”.

ويرى الخبير لدى كابيتال إيكونوميكس إدوارد غاردنر أنّ “ما يهم في المستقبل هو ما إذا كانت أوبك بلاس قادرة على مواكبة زيادات الانتاج المقررة”.