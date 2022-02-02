شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك أمريكي ضد الحوثي.. دعم الإمارات بطائرات مقاتلة ومدمرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في أول تحرك أمريكي ضد مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن ، قررت الولايات المتحدة إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة لدولة الإمارات.

وتحمل الطائرات صواريخ موجهة من الجيل الخامس، وذلك لدعم الإمارات ضد المليشيا، عقب هجوم الأخيرة على الإمارات بصورايخ باليستية.

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” في بيان لها عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن استعرض خلال مكالمة مع ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد مجموعة من الإجراءات التي تتخذها وزارة الدفاع الأمريكية لدعم الإمارات.

وتشمل الإجراءات إرسال المدمرة حاملة الصواريخ الموجهة للبحرية الأمريكية و”يو أس أس كول” للتعاون مع البحرية الإماراتية قبل التوقف في ميناء في أبوظبي.

كما تشمل أيضا التعاون الاستمرار في تقديم معلومات استخباراتية للإنذار المبكر، والتعاون في مجال الدفاع الجوي.