حصيلة ثقيلة لإصابات كورونا في دولة مجاورة للعراق

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 38 الفا و160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و446 الفا و404 إصابات مؤكدة.وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1975 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة ان 1819 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و115 الفا و134 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيراً الى تسجيل 59 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 132 ألفا و563 حالة وفاة.