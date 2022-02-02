شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 15 ألف طفل بكورونا في دولة خليجية.. ماذا عن الوفيات؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تعرض حوالي 15 ألف طفل كويتي للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة. وبحسب ما نقلت القبس الكويتية عن عضو فريق وزير الصحة د. خالد سعيد، أن 15 ألف طفل في الكويت أصيبوا بفيروس كورونا من بداية الجائحة، وتوفي 7 حالات. وأضاف أن الأطفال بمختلف أعمارهم معرضون للإصابة بكورونا ونقل العدوى، وقد لا تظهر على معظمهم أعراض، والتطعيم عند الأطفال أقل من الجرعة التي تعطى للكبار بمقدار الثلث. كما أوضح أنه من خلال متابعة 356 طفلا أصيبوا بالفيروس 5% منهم لم يعودوا لحالتهم الطبيعية، و10% عانو من فقدان الشهية.

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