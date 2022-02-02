شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار بجبهات المليشيا.. مقتل أكثر من 1000 حوثي بينهم 744 قياديا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق الحرير:

في حصيلة هي الأعلى، تكبدت مليشيات الحوثي الإرهابية في يناير الماضي خسائر بشرية فادحة.

وبلغ عدد الذين أعلنت تشييعهم في يناير 1055 قتيل بينهم744 قياديا توزعت رتبهم من لواء وحتى ملازم.

وذكر الصحفي اليمني مجاهد السلالس على حسابه في تويتر أن القتلى الذين فر الحوثيون وتركوا جثثهم في الجبهات فأضعاف هذا العدد.

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلنت اليوم، تنفيذ (32) عملية استهداف ضد مليشيا الخوثي في مأرب والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأسفرت هذه الاستهدافات عن تدمير (21) آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا.

كما أعلن الجيش اليمني، اليوم، تدمير مركزي قيادة تابعين لمليشيات الحوثي بمساندة طيران تحالف دعم الشرعية على محافظة حجة شمال اليمن.

وأوضح أن مقاتلات التحالف دمرت بثلاث غارات جوية مركزيّ قيادة وسيطرة وعربة مدرعة، إثر استهداف مواقع لميليشيا ‎الحوثي شرق مدينة ‎حرض، بمنطقة حَجّة.

وأحرزت قواته تقدماً كبيراً في جبهات جنوب مأرب، في محاولة منها قطع آخر طرق الإمداد الحوثية باتجاه المحور الرملي.