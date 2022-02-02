شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مفاجيء من الرئيس اللبناني: اللعبة أصبحت في مرحلتها الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن “اللعبة” أصبحت في مرحلتها الأخيرة، وسيكشف أمر كل مسؤول عن الكارثة.
جاء هذا في استقبال عون، اليوم الأربعاء، وفدا من مكتب مجلس كتاب العدل في البلاد.
وأكد ميشال عون خلال استقباله: “نرفض تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين ونعمل بجهد لمنع ذلك”.
وتابع قائلا: “نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق الجنائي الوصول إلى نتائج وتحميل المسؤولية لمن أوصل الوضع المالي إلى الواقع المؤلم الذي يعيشه”.
كما تحدث أيضا عون عما سماه باللعبة، والتي أصبحت في مرحلتها الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تصريح مفاجيء من الرئيس اللبناني: اللعبة أصبحت في مرحلتها الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.