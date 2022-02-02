شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مفاجيء من الرئيس اللبناني: اللعبة أصبحت في مرحلتها الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن “اللعبة” أصبحت في مرحلتها الأخيرة، وسيكشف أمر كل مسؤول عن الكارثة.

جاء هذا في استقبال عون، اليوم الأربعاء، وفدا من مكتب مجلس كتاب العدل في البلاد.

وأكد ميشال عون خلال استقباله: “نرفض تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين ونعمل بجهد لمنع ذلك”.

وتابع قائلا: “نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق الجنائي الوصول إلى نتائج وتحميل المسؤولية لمن أوصل الوضع المالي إلى الواقع المؤلم الذي يعيشه”.

كما تحدث أيضا عون عما سماه باللعبة، والتي أصبحت في مرحلتها الأخيرة.