شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. ألمانيا تحظر بث قناة روسيا اليوم على أراضيها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت ألمانيا اليوم، حظر بث قناة روسيا اليوم، الناطقة باللغة الألمانية على أراضيها.

جاء ذلك فى أعقاب التوتر بين موسكو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية الأزمة الأوكرانية.

ويرى مراقبون أن السبب الرئيسي وراء التوتر الروسي الغربي على الأراضي الأوكرانيا يرجع إلى رفض روسيا انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

فيما صعدت روسيا من مطلبها بوقف تمدد الناتو شرقا على وثائق دولية مبرمة ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي تقضي بأنه ليس من حق أي دولة تعزيز أمنها على حساب دول أخرى، ويخص هذا المبدأ التحالفت العسكرية.

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إمكانية تعزيز الحلف حضوره العسكري على حدود روسيا، وذلك في حال تصعيد موسكو عدوانها ضد أوكرانيا.

ورد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن الغرب يحاول تجاهل المبدأ الأساسي للأمن في عدم قابليته للتجزئة في أوروبا، والوثائق التي لا تسمح بحماية أمنه على حساب الآخرين.