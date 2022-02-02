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نشر مقاتلات بريطانية لاعتراض الطائرات المجهولة

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شكرا لقرائتكم خبر عن نشر مقاتلات بريطانية لاعتراض الطائرات المجهولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، اليوم الأربعاء، أن المملكة المتحدة قامت بنشر طائرات مقاتلة طراز تايفون لاعتراض "الطائرات مجهولة الهوية"، التي تقترب من الأجواء التابعة لها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أن الطائرات، التي تم نشرها من قاعدة لسلاح الجو الملكي في اسكتلندا، تدعمها ناقلة وقود جو-جو، فيما قالت الوزارة: "لن نقدم أي تفاصيل إضافية عن هذه العملية الجارية، حتى اكتمالها".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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