شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والأردن تؤكدان أهمية الدفع بمجالات التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه اليوم أعضاء وفد مجلس الشورى المرافق لرئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الذي يزور الأردن حاليا في زيارة رسمية تلبية لدعوة رسمية تلقاها من دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل بن عاكف الفايز.

وتناول اللقاء، العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وسبل دعمها بما يخدم المصالح المشتركة، والدفع بمجالات التعاون والعمل البرلماني والتنسيق المشترك بين مجلس الشورى ومجلسي الأعيان والنواب في الأردن، وتعزيز عمل لجان الصداقة البرلمانية المشتركة.

وتضمن الوفد أعضاء المجلس الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، والأستاذ صالح بن منيع الخليوي، والدكتورة عائشة بنت علي عريشي، والدكتور إبراهيم بن محمد القناص، وأمين المراسم الأستاذ حسام بن عبدالعزيز الشدي، والباحث البرلماني الأستاذة مرام بنت عبدالله الثنيان.