انت الان تتابع خبر حزب الجماهير يشكر تحالف السيادة.. والسبب؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قدم رئيس حزب الجماهير الوطنية، احمد الجبوري (أبو مازن)، اليوم الأربعاء، شكره لتحالف السيادة على اختيار "الشيخ علي خالد السبهان أمرا للواء 51 في الحشد الشعبي".
وقال أبو مازن في تغريدة عبر تويتر، "الشكر و التقدير لرئيس تحالف السيادة والشكر موصولاً للشيخ فالح الفياض لانصافهم عائلة الشهيد الشيخ عشم السبهان و تضحياتها المشهود لها ضد الارهاب على اختيار الشيخ علي خالد السبهان أمرا للواء 51 للحشد الشعبي".
وأضاف، أن "مبايعة عشائر الشرقاط لهذا الأختيار الموفق دليل دعمهم لاستتباب الامن".
وأضاف، أن "مبايعة عشائر الشرقاط لهذا الأختيار الموفق دليل دعمهم لاستتباب الامن".