انت الان تتابع خبر حزب الجماهير يشكر تحالف السيادة.. والسبب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قدم رئيس حزب الجماهير الوطنية، احمد الجبوري (أبو مازن)، اليوم الأربعاء، شكره لتحالف السيادة على اختيار "الشيخ علي خالد السبهان أمرا للواء 51 في الحشد الشعبي".