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انت الان تتابع خبر شرطة صلاح الدين تقتل داعشيا وتطارد اخرين بعملية تفتيش والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الاربعاء، عن مقتل احد عناصر داعش الارهابي بعملية تفتيش مازالت مستمرة للبحث عن اخرين.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قطعاتها نفذت واجب تفتيش في جزيرة البو مرموص بنهر دجلة في المنطقة المحصورة بين ناحية مكيشيفة وقرية الزلاية وبإسناد مباشر من طيران الجيش".
واضافت ان "العملية أسفرت عن قتل احد الدواعش ولازالت مستمرة بحثا عن الإرهابيين".