شرطة صلاح الدين تقتل داعشيا وتطارد اخرين بعملية تفتيش

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قطعاتها نفذت واجب تفتيش في جزيرة البو مرموص بنهر دجلة في المنطقة المحصورة بين ناحية مكيشيفة وقرية الزلاية وبإسناد مباشر من طيران الجيش".

واضافت ان "العملية أسفرت عن قتل احد الدواعش ولازالت مستمرة بحثا عن الإرهابيين".