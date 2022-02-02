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رسميا.. برشلونة يعلن تعاقده مع إيمريك أوباميانج

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بغداد - ياسين صفوان - وقال برشلونة في بيان رسمي، أن "أوباميانج وقع عقدًا حتى 2025، بشرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو، مع وجود بند يتيح فسخ التعاقد بالاتفاق بين الطرفين في صيف 2023".

وكان آرسنال قد أعلن عن فسخ تعاقده مع المهاجم الجابوني، أمس الثلاثاء، دون إبداء أي أسباب.


ومن المقرر أن يبدأ أوباميانج في المشاركة مع برشلونة، من مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الليجا، بعد أن تم تسجيله من قائمة الفريق.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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