انت الان تتابع خبر رسميا.. برشلونة يعلن تعاقده مع إيمريك أوباميانج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال برشلونة في بيان رسمي، أن "أوباميانج وقع عقدًا حتى 2025، بشرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو، مع وجود بند يتيح فسخ التعاقد بالاتفاق بين الطرفين في صيف 2023".

وكان آرسنال قد أعلن عن فسخ تعاقده مع المهاجم الجابوني، أمس الثلاثاء، دون إبداء أي أسباب.



ومن المقرر أن يبدأ أوباميانج في المشاركة مع برشلونة، من مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الليجا، بعد أن تم تسجيله من قائمة الفريق.