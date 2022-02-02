لاتفيا تتبرع بلقاحات كورونا لأربع دول

محمد اسماعيل - القاهرة - ريجا – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية اللاتفية اليوم الأربعاء أن لاتفيا ستتبرع بعشرات الآلاف من اللقاحات التي تنتجها شركتا أسترازينيكا وجونسون ضد لقاح كورونا إلى أربع دول، هي بنجلاديش ومولدوفا وتونس وأوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "ليتا " اللاتفية - عن بيان أصدرته الوزارة - إنه سيتم التبرع بـ 14400 لقاح "أسترازينيكا " لتونس، وسيتم تقسيم 150 ألف لقاح جونسون بين بنجلاديش (50 ألفا) ومولدوفا (80 ألفا) وأوكرانيا (20 ألفا).

وأضافت أنه تم اختيار متلقي اللقاح مع مراعاة تعزيز الاستقرار في البلدان المجاورة، وضمان المصالح الأمنية للاتفيا ، وتعزيز التعاون مع مناطق مختلفة في العالم.

وتبرع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بـ 383 مليون لقاح ضد كورونا، حيث تم تسليم 274 مليون جرعة ، منها 81% تم تقديمها عبر آلية كوفاكس.

وتبرعت لاتفيا حتى 31 يناير الماضي، بـ470 ألفا و70 جرعة من اللقاحات إلى العديد من البلدان.