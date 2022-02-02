مدير تعليم القاهرة: امتحان هندسة الإعدادية في مستوى الطالب المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة محمد عطية، أن امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية اليوم /الأربعاء/ جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتابع غرفة عمليات الامتحان، واطمأن على وضوح الأسئلة وسلاستها وطمأن أولياء الأمور.

وتفقد عطية لجنة مدرسة العباسية الإعدادية بنات، التابعة لإدارة الوايلي التعليمية، وتتضمن 140 طالبة في 10 لجان كل لجنة 14 طالبة، واطمأن على وضوح الامتحان ومناسبته، وأي ملاحظات للطالبات، اللاتي أعربن عن سعادتهن بامتحان الهندسة.

وشدد على حرص المديرية على استمرار قنوات التواصل مع الرأى العام والجمهور، ومواجهة الشائعات، والرد على كافة التساؤلات، ومراعاة حق متلقي الخدمة في الوصول إلى المعلومة الصحيحة من مصدرها، والوقوف على كافة المستجدات والمعلومات.

وأشاد بالجهد الذي يقوم به جميع العاملين، خلال فترة الامتحانات من التواجد منذ الساعات الأولى من صباح كل يوم في المطبعة السرية، و عقد غرفة عمليات متابعة الامتحانات بالديوان، وجميع الإدارات التعليمية البالغة 33 إدارة، ثم متابعة سير لجان الامتحانات وعمليات التعقيم، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل وبعد اللجان، والاجتماع بموجهي المواد لمناقشة آليات التصحيح ثم الاستعداد لتسليم الأوراق الامتحانية للكنترول، ومتابعة عملية إعداد الورقة للتصحيح، حتى نصل للانتهاء من تصحيح العينة العشوائية، والاطمئنان على أولادنا ثم تصحيح كل مادة يوما بيوم ورصد الدرجات.​