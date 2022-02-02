بسبب "كورونا" / أكثر من 60 بالمئة من القاصرين يعانون الإكتئاب

اسماعيل عبد الحي - كشف صندوق الأمم المتحدة لإغاثة الطفولة في دراسة أن 61% من القاصرين الذين شملهم الاستطلاع الواسع الذي قامت به مجموعة من الاختصاصيين في أربع وثلاثين دولة يعانون من ازدياد ملحوظ في مشاعر الحزن العميق والاكتئاب والقلق والتوحّد.

كما أشارت الدراسة إلى ارتفاعا في معدّل الاضطرابات النفسية والعقلية بسبب انقطاعهم الطويل عن الأنشطة التعليمية الحضورية في المدارس وازدياد حالات الفقر والتيتّم، فضلاً عن ارتفاع محاولات الانتحار، خصوصاً في البلدان الغربية.

وأوضحت الدراسة أن الآثار العميقة لجائحة كورونا تتجاوز بكثير البعد الصحي بمفهومه التقليدي وأن الأطفال هم الفئة الأشدّ تأثراً بتداعياتها على المديين المتوسط والطويل.

وأفادت الدراسة أيضا أن 40 في المائة من القاصرين يعتبرون جائحة كورونا هي المصدر الرئيسي للقلق بعد أن كانت المدرسة تحتل هذه المرتبة لسنوات كثيرة، يضاف إلى ذلك ارتفاع حالات الطوارئ النفسية عند الأطفال، وازدياد خطورة الاضطرابات في السلوك الغذائي وحالات الاكتئاب والوسواس القهري، فضلاً عن إقبال القاصرين على استهلاك شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة غير مسبوقة.

وكالات