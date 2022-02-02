بوتين في زيارته الى بكين…اتفاقيات بالجملة بين روسيا والصين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 04:16 مساءً - منذ 18 ثانية

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر تبني حزمة واسعة من الوثائق خلال زيارة بوتين إلى بكين، يتجاوز عددها 15 اتفاقية.

وقال أوشاكوف للصحفيين: “من المقرر اعتماد مجموعة واسعة للغاية من الوثائق الثنائية، بما في ذلك الحكومية والتجارية. التنسيق لا يزال جاريا، وسننشر القائمة في نهاية المفاوضات”.

وأضاف أوشاكوف مشيرًا إلى أن هذه الوثائق ستسهم في تطوير التعاون بين روسيا والصين في مختلف المجالات: “وأستطيع أن أقول إن لدينا ما يتجاوز 15 اتفاقية في الملف الذي يتم إعداده لهذه الزيارة”.

وقال أوشاكوف للصحفيين: “إن التعزيز المستمر للعلاقات الثنائية يخدم المصالح المباشرة لدولنا. هذه العلاقات مبنية على إجماع عام مستقر حول آفاق التعاون ونطاقه وعمقه. ومن المهم ألا تتأثر علاقاتنا بأي دولة أخرى وألا تكون موجهة ضد أحد”.

وأضاف أوشاكوف: “من المهم للغاية ألا تقبل دولنا استخدام العقوبات الأحادية الجانب، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول”، مؤكدًا أن موسكو وبكين “لديهما مواقف متشابهة ومتطابقة بشأن جزء كبير من المشاكل الدولية”.