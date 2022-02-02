وفق القيم الاسلامية… طالبان تؤكّد حق المرأة في العمل الاعلامي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 04:16 مساءً - منذ ساعتين

أكّد المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، أن المرأة لديها إمكانية العمل في مجال الإعلام دون أي قيود مع التزامها بالقيم الإسلامية.

ولفت مجاهد، وهو نائب وزير الإعلام والثقافة لدى حكومة طالبان، للجنة حماية الصحفيين المحلية الى ان :”المرأة الأفغانية يمكنها العمل في مجال الإعلام وفق القيم والمبادئ الوطنية والإسلامية وليس هناك أي قيود على ذلك”.

وأفاد المتحدث بأن “لجانا مشتركة من الحكومة والإعلام” ستشكل قريبا لبحث الانتهاكات الإعلامية”.

وقال مجاهد: “قانون الإعلام قابل للتطبيق، ولمعالجة مشاكل الإعلام، ستكون هناك لجان إعلامية وحكومية مشتركة، وبهذا لن تتدخل الحكومة أو الوزارة في عمل وسائل الإعلام”.

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وأضاف أن عمل هيئة الوصول إلى المعلومات مستمر وبعد التقييم ستبدأ هذه الهيئة بالعمل، وسيتم إطلاع لجنة حماية الصحافيين على قضايا العنف ضد الصحافيين وسيتم التعامل معها.

وتصبح بذلك “لجنة حماية الصحافيين” اللجنة الأولى التي تلقى التزاما من حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية) وتضمن تعاونها في هذا الصدد.

وتؤكد طالبان على حقها في تنفيذ القوانين الإسلامية في أفغانستان، وتعتبر أن حقوق المرأة مكفولة وفقا للشريعة، وذلك بعد تولي الحركة زمام الحكم بأفغانستان في آب الماضي.