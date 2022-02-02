شكرا لقرائتكم خبر عن حادث غامض لانحراف طائرة ألمانية على متنها 102 راكب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انحرفت طائرة، قادمة من ألمانيا، على متنها 102 راكب، عن المدرج، بينما كانت تهبط في مطار "كاتوفيتشي" البولندي.

وقال متحدث باسم المطار لوكالة الأنباء البولندية "بي.إيه.بي"، إنه لم يصب أحد في الحادث، ولم تحدث أي أضرار بالطائرة "بوينج 800-737".

وأضاف المتحدث أن الطائرة التابعة لشركة "ريان إير" اقلعت من مطار "كولونيا-بون" مساء أمس الثلاثاء ووصلت إلى مطار "كاتوفيتشي" في الساعة الحادية عشرة و55 دقيقة مساء (2255 بتوقيت جريتش).

ومازال سبب الحادث قيد التحقيق، فيما تم إغلاق المطار لمدة خمس ساعات، وتم تحويل مسار الطائرات الأخرى، إلى "كراكوف" ووارسو.