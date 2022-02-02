الكرملين يؤكد أن بوتين متفائل بالاتفاق مع الولايات المتحدة ولكنه حذر للغاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين يعرب عن "تفاؤل حذر للغاية" باحتمالات التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وحلفائها لمعالجة المخاوف الروسية على الأمن في أوروبا.



ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيسكوف أن بوتين تحدث الليلة الماضية "بتفاؤل وأمل شديد الحذر عن إمكانية حل مشاكل الضمانات الأمنية لروسيا".

ورفض بيسكوف التعليق على تقارير أشارت إلى عرض الولايات المتحدة على روسيا تفتيش مواقع الدفاع الصاروخي في رومانيا وبولندا، كما وردت في مطالب موسكو عن مقترحات مكتوبة قدمتها في نهاية العام الماضي للولايات المتحدة، ودعت فيها إلى إعادة قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية إلى مواقعها في 1997.

وقال إن روسيا "قلقة" من التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات بالنظر إلى "العجز عن التنبؤ" بالسياسة الأمريكية في هذا الأمر.

وأكد في الوقت نفسه أن روسيا تخطط لتدابير لتقليل تأثير العقوبات المحتملة.