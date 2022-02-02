منظمة "الصحة العالمية" تحذر من تراكم آلاف الأطنان من النفايات الطبية نواتج الاستجابة لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

طالبت منظمة الصحة العالمية بتحسين ادارة النفايات فى مختلف بلدان العالم حتى يمكن التعامل مع عشرات آلاف الأطنان من نواتج الاستجابة لجائحة كورونا والتى تعتبرها تهديدا لصحة الانسان والبيئة .



وقدرت المنظمة الدولية فى دراسة اصدرتها اليوم فى جنيف أن مايصل الى 87 الف طن من معدات الحماية الشخصية التى تم شراؤها بين مارس 2020 ونوفمبر 2021 من خلال مبادرة طوارئ مشتركة للامم المتحدة وشحنت الى مختلف البلدان.. يتوقع ان ينتهى بها الامر إلى نفايات .

ولم تأخذ الدراسة فى الاعتبار ماتم شراؤه من اقنعة طبية لاستخدام الجمهور وغيرها من أدوات المكافحة ..وقالت " تم شحن أكثر من 140 مليون مجموعة اختبار للفيروس وبما يمكن أن ينتج نحو 2600 طن من النفايات غير المعدية - البلاستيك بشكل اساسى - وحوالى 731 ألف لتر من النفايات الكيميائية فى الوقت الذى تم اعطاء حوالى 8 مليارات جرعة من لقاحات كورونا على مستوى العالم اضافة الى مايمكن أن ينتج عن استخدام المحاقن وغيرها وبما يقدر بنحو 144 ألف طن من النفايات الإضافية .

وأوضحت أن مايقرب من 30 % من مرافق الرعاية الصحية حول العالم ومايصل إلى 60 % فى البلدان الأقل نموا غير مجهزة للتعامل مع أحمال النفايات الحالية .وحذرت من احتمال تعرض العاملين الصحيين لإصابات الإبر والحروق والكائنات الدقيقة المسببة للأمراض فى الوقت الذى قد يمتد التأثير إلى المجتمعات التي تعيش بالقرب من مدافن القمامة ومواقع التخلص من النفايات التي تتم إدارتها بشكل سيئ من خلال الهواء الملوث الناتج عن حرق النفايات أو رداءة نوعية المياه أو الافات التي تنقل الأمراض .

وحثت المنظمة على استخدام كل سبل الامان للتعامل مع أدوات الاستجابة لفيروس كورونا سواء على مستوى التعبئة أوالتغليف أوالشحن وبحيث تكون صديقة للبيئة وكذلك إنتاج معدات وقاية آمنة مثل القفازات والأقنعة الطبية وبما يمكن معه أن يعاد استخدامها أو إعادة تدويرها .