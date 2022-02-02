شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يعلن تدمير مركزي قيادة لمليشيات الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التتحرير:

أعلن الجيش اليمني اليوم، تدمير مركزي قيادة تابعين لمليشيات الحوثي بمساندة طيران تحالف دعم الشرعية على محافظة حجة شمال اليمن.

وأوضح أن مقاتلات التحالف دمرت بثلاث غارات جوية مركزيّ قيادة وسيطرة وعربة مدرعة ، إثر استهداف مواقع لميليشيا ‎الحوثي شرق مدينة ‎حرض، بمنطقة حَجّة.

وأكد أن قواته أحرزت تقدماً كبيراً في جبهات جنوب مأرب، في محاولة منها قطع آخر طرق الإمداد الحوثية باتجاه المحور الرملي.

وأشار إلى أن طيران التحالف تمكن من تدمير آليات عسكرية ومخزنا للأسلحة في عقبة ملعاء، مع تضييق الخناق على الحوثي ومليشياته.

وفي وقت سابق أعلنت قوات التحالف،17 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب وتعز، مؤكدة أن هذه الاستهدافات أسفرت عن تدمير 17 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الحوثيين.