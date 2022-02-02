العراق يدعو إلى التمسك بالطرق الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

وقالت الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس دائرة أوروبا وكالةً الوزير المفوض طارق عادل الشاهر، التقى مع القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في بغداد الكساندر بورافجينكوف".

وأكد الشاهر، وفق بيان الخارجية، على "موقف العراق الداعي إلى إحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخليّة والنأي عن الخلافات والنزاعات سواء بين أوكرانيا وروسيا أو بين الدول الأخرى، من خلال التزام العراق موقفاً محايداً من النزاع بين الدول"،



وشدد على "تفعيل إجتماعات اللجنة العراقيَّة – الأوكرانيَّة المُشترَكة في دورتها الخامسة خلال النصف الأول من العام الحالي، وضرورة تشجيع الزيارات الثنائيَّة للمسؤولين في كلا البلدين، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائيَّة في مُختلف المجالات".

واستعرض بورافجينكوف، وفق البيان، "تطورات الأوضاع الداخلية في بلادهِ ، مُشيراً إلى جُهُود الحكومةِ الأوكرانيّة للتحرك على المجتمع الدوليّ بشأن التوترات الشديدة مع روسيا وإحتمالات الحرب معها"، مُؤكّداً على "أهميّة إستخدام كافة الوسائل الدبلوماسيّة لخفض التصعيد وسحب القوات الروسية من حدود أوكرانيا ومنع روسيا الإتحادية من أي إعتداء محتمل ضد أوكرانيا".

