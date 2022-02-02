الأمير تشارلز وكاميلا يشاركان الصينيين احتفالاتهم (فيديو)

خرج أمير ويلز ودوقة كورنوال إلى لندن لحضور الإحتفالات في الحي الصيني في لندن والتقيا بأصحاب الأعمال المحليين وأعضاء المجتمع بمناسبة السنة القمرية الجديدة.

صافح الأمير والدوقة العديد من الأيدي طوال المشاركة أثناء متابعتهما لأسدين راقصين، وهي سمة شائعة في احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة.

ارتدت "كاميلا" لهذه المناسبة فستاناً أحمر- وهو اللون البارز في احتفالات رأس السنة القمرية- بينما ارتدى الأمير "تشارلز" وشاحاً أحمر تكريماً للمناسبة، حيث يُعتقد أن ارتداء اللون الأحمر سيجلب الحظ السعيد.

كان الأمير تشارلز قد أرسل منذ يومين، رسالة تهنئة إلى جميع من يحتفلون بالسنة الجديدة- صدرت باللغتين الإنجليزية والماندرين- أعرب فيها عن تمنياته الجميلة لجميع الموجودين في الصين وكل من يحتفل بالسنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء العالم، مناقشاً فيها أهمية الاستدامة.

قال ملك المستقبل في رسالته على إنستغرام: "نود أنا وزوجتي أن نتمنى عاماً جديداً سعيداً وصحياً ومزدهراً لجميع الموجودين في الصين- وكل شخص يحتفل بالسنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء العالم."