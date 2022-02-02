مقتل 40 شخصا بهجوم على مركز للنازحين في الكونغو الديمقراطية

بغداد - ياسين صفوان - أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء، بمقتل 40 شخصا على الأقل بهجوم على مركز للنازحين في الكونغو الديمقراطية.

وأفاد ناشطون ومصادر محلية بأن 40 شخصا على الأقل قتلوا عندما هاجم مسلحون يحملون السكاكين موقعا للنازحين في شرق الكونغو الديمقراطية.

وقال موقع Kivu Security Tracker عبر "تويتر": "قتل ما لا يقل عن 40 مدنيا بأسلحة بيضاء الليلة الماضية في بلين سافو" في إقليم دجوغو بشمال شرق البلاد"، مضيفا أن "عناصر مليشيات "كوديكو"، التي ينتمي معظم مقاتليها إلى جماعة ليندو العرقية، يشتبه بتنفيذها الهجوم.

وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن عدد ضحايا هجوم شنته مليشيات "كوديكو"، مساء الثلاثاء على موقع للنازحين في إقليم دجوغو قرب حدود أوغندا، يتجاوز 50 شخصا.