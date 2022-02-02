تنويه هام من المرور لأصحاب المركبات الشمالية - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، تنويها هاما لأصحاب المركبات الشمالية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "لمن يستفسر عن تحديث معلومات المركبات الشمالية (اقليم كردستان)، نود ان ننوه ان بأمكان المواطنين اصحاب المركبات الشمالية مراجعة مقر المديرية فيما يخص مسألة تحديث المعلومات".



وأضافت أن "التحديث اصبح بشكل منتظم واسبوعياً بعد التنسيق العالي من قبل مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق اسماعيل الربيعي) مع مديريات المرور في الاقليم".

