وكالة: واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، الأربعاء، أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يدرسون فرض عقوبات مالية جديدة خلال هذا الأسبوع على مليشيات الحوثي وقادتها.



وقالت الوكالة، في تقرير، إن مليشيات الحوثي تعرض إدارة الرئيس جو بايدن لانتكاسة أخرى في السياسة الخارجية حيث شنوا ضربات عبر الحدود بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية استهدفت السعودية والإمارات.

وأضافت: "في مواجهة ذلك، يدرس المسؤولون الأمريكيون الإجراءات المالية التي تستهدف الحوثيين وكبار الشخصيات في التنظيم، مع احتمال فرض عقوبات جديدة في أقرب وقت هذا الأسبوع".

وأشارت إلى أن إدارة بايدن تسعى إلى طمأنة الحلفاء الاستراتيجيين الخليجيين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بأنهم سيقدمون الدعم الدفاعي.