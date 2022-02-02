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روسيا تحذر من فرض أي عقوبات جديدة عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من أن فرض أي عقوبات على موسكو لن يضر بروسيا وحدها، وسيستدعي الرد عليها.

 

وأشار نيبينزيا في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة انطلاق فترة رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي، إلى أن بلاده "تعلمت كيفية التعايش مع مبدأ فرض العقوبات"، بحسب ما نقلت قناة "آر تي" الروسية.

 

وقال إنه يتمنى من الغرب أن "يتحلى بالمنطق بما يكفي لعدم الإقدام على مثل هذه الخطوة، لأنها ستستدعي ردا جوابيا من روسيا".

 

وردا على سؤال حول التهديدات الغربية بفرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، قال: "بالطبع سنرد".

 

ولفت إلى أن روسيا تعرضت لعقوبات مختلفة في كثير من الأحيان لدرجة أنها لم تعد تحصيها.

 

وأضاف: "الأمر الأكثر إثارة للسخرية هو أنهم يتحدثون الآن عن عقوبات قبل حدوث أي شيء.. يتحدثون عن عقوبات وقائية".

 

وذكّر أن روسيا لطالما أشارت إلى أن أوكرانيا لا تمتثل لاتفاقيات مينسك، بينما موسكو هي التي "تعاقب".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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