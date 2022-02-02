تعرف على أحوال الطقس في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تواصل درجة الحرارة انخفاضها على معظم مناطق المملكة العربية السعودية، الأربعاء، كما تهبّ رياح شديدة.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

وقال في تقريره اليومي: "تتأثر الأجزاء الداخلية من جنوب غرب وغرب المملكة بالعوالق الترابية والأتربة المثارة، وكذلك منطقة الجوف وحائل، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن الضباب على جازان، عسير، الباحة وأجزاء من شرق ووسط المملكة".

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينتَي نجران والخرخير، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

وتوقع خبير الطقس والمناخ والناشط البيئي، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، استمرار الأجواء الباردة على معظم المملكة باردة جدا على الشمالية، وفي منطقتي مكة وجازان أجواء معتدلة.

وكتب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": أقل حرارة طريف وحائل "1" الرياض (9) وجازان (26) مئوية سماء صحو بوجه عام مع بعض الغيوم على جنوب الرياض والشرقية".

وقال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً عبدالله المسند: "متوقع اليوم استقرار جوي عام، كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية الباردة نسبياً في الشرقية، والجنوبية الدافئة في القطاع الغربي من السعودية، وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة".

وكتب في تغريدة عبر "تويتر": وفق الاستقراء المناخي التاريخي فإن الأمطار تقل عادة في شهر فبراير عن يناير ومارس".