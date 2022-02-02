بعد تفشٍ كبير لكورونا.. إغلاق المدارس في الضفة الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية اليوم الأربعاء، تعليق عمل المدارس في الضفة الغربية في ظل تفش كبير لفيروس كورونا.



وأعلنت الوزارة، في بيان صحافي، تعليق الدوام المدرسي في جميع المدارس ورياض الأطفال، من يوم من غد إلى 12 من الشهر الجاري، والتحول إلى التعلم عن بُعد.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي "في ضوء التصاعد اللافت في المنحنى الوبائي وتزايد أعداد المخالطين، وحفاظاً على سلامة طلبتنا وكوادرنا".

ومن جهته، قال مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية سامر الأسعد، إن المنحنى الوبائي لتفشي جائحة كورونا "في تصاعد غير مسبوق" في الأراضي الفلسطينية.

وذكر الأسعد، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، تسجيل 12 وفاة، و11016 إصابة في الساعات الـ24 الماضية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحسب إحصائيات فلسطينية رسمية سجلت الأراضي الفلسطينية حتى الآن أكثر من 546 ألف إصابة بكورونا بينها 5116 وفاة.