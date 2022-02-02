الصين تشهد 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في العاصمة الصينية بكين، اليوم الأربعاء، تسجيل 32 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا بين المعنيين بالأولمبياد، وذلك قبل يوميين فقط من انطلاق المنافسات.



وأوضحت اللجنة أن الفحوص كشفت عن 15 حالة إصابة بين الوافدين إلى بكين الثلاثاء، كما كشفت عن 17 حالة عدوى أخرى بين المتواجدين في الفقاعة الطبية لأولمبياد بكين.

وتضمنت حالات الإصابة التي جرى الإعلان عنها اليوم، تسعة من الرياضيين وأعضاء الفرق المشاركة.

ووصل بذلك إجمالي عدد حالات العدوى بين المعنيين بأولمبياد بكيين إلى 232 حالة منذ 23 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وتقام الدورة الأولمبية في ظل قواعد صارمة فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، حيث يجرى فصل جميع المشاركين في الأولمبياد، اعتباراً من الرياضيين وحتى الصحافيين، عن الجمهور الصيني.

ولضمان الكشف عن أي حالة إصابة بأسرع صورة ممكنه، يخضع جميع المتواجدين في الفقاعة لفحوص تفاعل البوليميراز المتسلسل المعروف باسم "بي.سي.آر" بشكل يومي، وذلك بعد الخضوع للفحص نفسه بمجرد الوصول إلى الصين.

ويجرى عزل من تثبت إصابته بالعدوى، في فندق مخصص لهذا الغرض، ويمكن إنهاء العزل قبل مرور عشرة أيام بمجرد ظهور نتائج سلبية للفحص مرتين، بينهما 24 ساعة على الأقل، وبعدها يكفي ظهور نتائج سلبية مرة واحدة للتأكد من عدم وجود عدوى.

ولا تزال الصين تطبق سياسة صفر-كوفيد الصارمة وتتعامل بتدابير مشددة حتى في حالة وجود أعداد قليلة من المصابين.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، فرضت السلطات الصينية حالة إغلاق على عدة مدن يسكنها الملايين من المواطنين.