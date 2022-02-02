مصطفى الكاظمي: "قوى اللا دولة" تعمل وفق منطق الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حذر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، من أن جماعات "قوى اللا دولة" أصبحت تعمل وفق منطق الإرهاب وتستخدم أدوات الجماعات الإرهابية وأفعالها الأخرى.



وقال الكاظمي، في خطاب خلال جلسة الحكومة العراقية الأسبوعية: "شهدت بغداد الأسبوع الماضي حدثاً مؤسفاً جداً، حيث قامت جماعة من قوى اللادولة بهجوم إرهابي وجبان على مطار بغداد الدولي، حيث أصبحت هذه الجماعات تعمل وفق منطق الإرهاب وتستخدم أدوات الجماعات الإرهابية وأفعالها الأخرى نفسها".

وأضاف "على القوى السياسية كلها، وبمختلف توجهاتها السياسية، أن توحد كلمتها وأفعالها ضد هذه الجماعات ولا مكان للإرهاب من مختلف أنواعه وأصنافه وأشكاله في العراق، ولا نسمح لأي جهة أو شخص أن تسول له نفسه أن يضرّ بسمعته بهذه الطريقة العشوائية والفوضوية".

وتابع الكاظمي "قواتنا الأمنية تتبعت خيوط العملية وتعرفت على بعض الإرهابيين المتورطين وهي مستمرة بالتحقيقات"، مشيراً إلى أنه سيتم اعتقال جميع المتورطين ومحاسبتهم دون استثناء ولن تتمكن أي جهة مهما كانت من حماية المجرمين أو تهريبهم.