تعرف على أحوال الطقس في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تستقبل مصر موجة متقلبة من الطقس ابتداءً من مساء الأربعاء حتى الجمعة بسبب منخفض جوي على البحر المتوسط.



وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، الأربعاء، عن وجود نشاط للرياح المثيرة للأتربة ببعض المناطق، بينما توقعت أن تشهد أحوال الطقس خلال يومي الخميس والجمعة تقلبات كبيرة فى الأحوال الجوية.

وتتحسن درجات الحرارة، الأربعاء، إلا أنها تعاود الانخفاض خلال أحوال الطقس السائدة يومي الخميس والجمعة بشكل ملحوظ، بالتزامن مع زيادة نشاط الرياح وسقوط الأمطار المتوقع.

ويصل الانخفاض فى درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة خلال ساعات النهار إلى 4 درجات عن السائدة خلال حالة الطقس اليوم.

وتسقط أمطار غزيرة الجمعة ويساعد نشاط الرياح يومي الخميس والجمعة في الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن عاصفة ياسمين لم تأت إلى مصر، موضحة: "السوشيال ميديا كبرت الموضوع وجو مصر رائع".

وأضافت خلال مداخلة عبر برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي إم سي" المصرية، أن مصر ستشهد يومي الخميس والجمعة المقبلين حالة من عدم الاستقرار سببها منخفض جوي موجود على البحر المتوسط، مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا يتحرك من جهة الغرب للشرق وتبدأ حالة من التقلبات الجوية وتنشط الرياح من الصحراء الغربية وفرص سقوط أمطار على السواحل الغربية، وسقوط أمطار يوم الخميس على القاهرة".

وتابعت: "يوم الجمعة يشهد سقوط أمطار على مستوى الجمهورية، والمناطق المطلة على البحر المتوسط، ومدن القناة والقاهرة وشمال الصعيد وأمطار من خفيفة لمتوسطة، وهناك اضطراب فى الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج يتجاوز 5 أمتار على البحر المتوسط، وهناك انخفاض فى درجات الحرارة الخميس والجمعة على أن تعود الأحوال الجوية للتحسن يوم السبت المقبل".