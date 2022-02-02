شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيخ محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا "تطوير الشراكة الاستراتيجية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مع رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، العلاقات الثنائية وسبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مقر إكسبو 2020.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر تويتر: "التقيت اليوم رئيس الوزراء الإسباني في إكسبو دبي ٢٠٢٠".

وأضاف: "شهدنا توقيع اتفاقيات تعليمية وتكنولوجية واستثمارية بين البلدين … نحن الدولة العربية الأكثر استثماراً في إسبانيا ..والشريك الاقتصادي الأهم لهم في المنطقة …واليوم نبدأ من إكسبو مرحلة جديدة ونشطة من العلاقات الاستراتيجية معهم".