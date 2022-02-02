تعليق عمل المدارس في الضفة الغربية في ظل تفشي كبير لجائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله-(د ب أ):

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية اليوم الأربعاء ،عن تعليق عمل المدارس في الضفة الغربية في ظل تفشي كبير لجائحة فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أنه سيتم تعليق الدوام المدرسي الوجاهي في جميع المدارس ورياض الأطفال، اعتبارا من غد حتى يوم 12 من الشهر الجاري مع التحول إلى التعلم عن بُعد.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي "في ضوء التصاعد اللافت في المنحنى الوبائي وتزايد أعداد المخالطين، وحفاظاً على سلامة طلبتنا وكوادرنا".

وأضافت أنه سيتم استثمار هذه الفترة من أجل تنظيم حملة التطعيم في المدارس وفق ترتيبات سيعلن عنها بعد التنسيق بين مديريات التربية ومديريات الصحة في المحافظات.

من جهته، حذر مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية سامر الأسعد، من أن المنحنى الوبائي لتفشي جائحة كورونا "في تصاعد غير مسبوق" في الأراضي الفلسطينية.

وذكر الأسعد، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أنه يتم تسجيل "مرحلة انتشار واسع ومن المتوقع أن تستمر عدة أيام" في الإصابات بجائحة كورونا، مشيرا إلى تسجيل 12 حالة وفاة، و11016 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية سجلت الأراضي الفلسطينية حتى الآن أكثر من 546 ألف إصابة بجائحة كورونا منهم 5116 حالة وفاة.