الفيضانات تغمر مجددا سوق السمك الشهير في هامبورج

محمد اسماعيل - القاهرة - هامبورج (د ب أ):

غمرت الفيضانات سوق السمك الشهير في مدينة هامبورج الألمانية للمرة الثالثة في غضون أيام قليلة، حيث تسببت عاصفة أخرى في ارتفاع منسوب مياه البحر في المدينة الساحلية.

وبلغ منسوب المياه في المنطقة 95ر1 متر فوق متوسط خط المد العالي في الساعة 50ر4 صباحا (0350 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء، بحسب بيانات الوكالة الاتحادية للبحار والشبكات المائية.

وتسببت العاصفة "فيلين" في ارتفاع منسوب مياه البحر، ما أدى أيضا إلى غمر صالة مزادات سوق الأسماك بحي ألتونا في هامبورج. وبخلاف ذلك، لم تتلق خدمات الطوارئ بلاغات عن وقوع حوادث كبيرة.

وفي مطلع هذا الأسبوع، ضربت العاصفة "مالك" أجزاء من شمال وشرق أوروبا وتسببت في أضرار كبيرة، بما في ذلك في ألمانيا. وخلال تلك العاصفة، المعروفة محليا باسم "ناديا"، غمرت الفيضانات سوق السمك في هامبورج مرتين، حيث تجاوزت مستويات المياه خط المد العالي بما يصل إلى 3 أمتار.

ويجذب سوق السمك في هامبورج حشودا كل يوم أحد، ويعد أحد أفضل مناطق الجذب في المدينة الواقعة شمالي ألمانيا. ويرجع تاريخ هذا السوق إلى عام 1703.