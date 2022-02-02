إغلاق مطار وشواطئ موريشيوس استعدادا لمواجهة أسوأ إعصار منذ سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - بورت لويس- (د ب ا):

أغلقت موريشيوس مطارها الرئيسي والمصارف والشواطئ، مع اقتراب إعصار قوي نحو الدولة الواقعة بالمحيط الهندي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن السلطات رفعت التحذير مرتين لأعلى مستوى في أقل من 24 ساعة.

وقالت هيئة الارصاد إن سرعة الرياح بلغت 133 كيلومترا في الساعة (83 ميلا للساعة) كما هطلت أمطار بلغ ارتفاعها 5ر118 ميلميتر مع اقتراب إعصار باتسيراي.

وجاء في بيان هيئة الارصاد" بالاضافة لذلك، هناك خطورة لتصاعد العاصفة على طول الساحل".

وتواجه موريشيوس أعاصير سنويا تقريبا، على الرغم من أن باتسيراي ربما يصبح الأقوى منذ أكثر من خمسة أعوام، بحسب ما قاله بريم جولاوب مدير هيئة الارصاد في محادثة هاتفية اليوم الأربعاء.