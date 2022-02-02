الجبير يستقبل الممثلة الدائمة لفرنسا لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، الممثلة الدائمة للجمهورية الفرنسية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مورييل بينكو.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.