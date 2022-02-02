ايران تلقي القبض على “أصغر قائد في البلاد”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 01:10 مساءً - منذ 51 دقيقة

آخر تحديث: 2 - فبراير - 2022 11:54 صباحًا

أعلن القضاء الإيراني، اليوم الأربعاء، اعتقال الشاب مهرشاد سهيلي، قائد ما يسمى بـ”مقر قاعدة الإمام المهدي”، وهي منظمة تابعة للحرس الثوري الإيراني، واحتجازه وفق قرار قضائي.

وقال رئيس القضاء في منطقتي موزيان ودشت عباس، عين الله نيازي،إن “مهرشاد سهيلي اعتقل وأودع السجن بالتعاون مع عملاء وزارة المخابرات”، مضيفا أن “الاعتقال جاء متماشياً مع ما أصدرته السلطات القضائية بمحافظة قم”، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.

وتابع: “اعتقال مهرشاد سهيلي تم نيابة عن القضاء في محافظة قم، ونتيجة لذلك لم يكن على علم بمضمون القضية”.

ويبلغ مهرشاد سهيلي من العمر 17 عاماً، وهو من أهالي محافظة إيلام، ومن التيار المتشدد، ويركز نشاطه في المناطق والقرى الفقيرة في إيران، ووصفته وسائل الإعلام الحكومية بأنه “أصغر قائد في البلاد”.

وأسس سهيلي مركزا للنشاطات الثقافية الدينية على غرار المراكز التابعة لمنظمة الباسيج، دون أن يكون مرتبطا بها بصورة رسمية، وذاع صيته بعد لقاءات مع شخصيات دينية شهيرة بعام 2018 ونشر صور وتقارير عنها، حسب وسائل إعلام إيرانية.