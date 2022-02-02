تداعيات “فضيحة الحفلات” مستمرّة… هل تسحب بريطانيا الثقة من جونسون؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 2 - فبراير - 2022 11:46 صباحًا

لا تزال تداعيات “فضيحة الحفلات” في بريطانيا تشغل حيّزا كبيرا في الاوساط السياسية وآخرها طلب نواب في حزب المحافظين “التصويت على الثقة” في حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون. وقام احد نواب المحافظين بسحب الثقة عن رئيس الحكومة الريطانية.

وضجّت بريطانيا بهذه الفضيحة في الفترة الماضية حيث اقيمت حفلات في داونينغ ستريت أثناء فترة الإغلاق بسب انتشار وباء كورونا وأكدت المعلومات ان جونسون كان على علم بذلك. وشكا البريطانيون من تصرّف الحكومة وتهاونها في تطبيق القوانين اذ اكدت صحيفة بريطانية، في هذا الشأن، ان جونسون قد حضر حفلا آخر خلال اجراءات الاغلاق الشهر الماضي.

وعليه، قدّم رئيس الوزراء البريطاني في وقت سابق اعتذاره عن إقامة حفلات في داونينغ ستريت أثناء فترة الإغلاق، لكنه أصر على أنه يمكن الوثوق به وبحكومته.

ويأتي اعتذار جونسون بعدما خلص تقرير داخلي حول فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة البريطانية إلى وقوع “أخطاء في القيادة وفي التقدير”، وفق ما أعلنت، الاثنين، كبيرة الموظفين الحكوميين سو غراي.

وأشارت غراي إلى محدودية ما يمكنها التصريح به في ما يتعلق بالتقرير الذي طال انتظاره، بعدما أطلقت شرطة مدينة لندن تحقيقا الخاص في الفضيحة.

لكن في التقرير الواقع في 12 صفحة، ندّدت غراي بـ”استهلاك مفرط للكحول” في مناسبات عدة أقيمت في داونينغ ستريت حينما كانت عامة الشعب خاضعة لقيود صارمة تحظر إقامة المناسبات الاجتماعية.ذ